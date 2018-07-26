В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование «Твой газон — твой правила!», посвященный обсуждению вопроса покоса травы во дворах. Завершилась шестая неделя голосования. Свое мнение высказали 170 856 жителей столицы.
Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, большинство москвичей — 63,79 процента — по-прежнему голосуют за сохранение действующего регламента ухода за газонами, то есть за регулярный покос. Тех, кто хочет изменить эту практику, в два с половиной раза меньше — 26,29 процента.
По результатам голосования стриженые газоны во дворах хотели бы видеть жители ЗАО, САО, ЮВАО и ЮЗАО. А вот москвичи, проживающие в ВАО, СВАО, СЗАО, ЦАО и ЮАО, предпочитают, чтобы у их домов газоны летом не косили.
К слову, пока ни одному двору не удалось набрать необходимый минимум голосов, чтобы изменить правила покоса. Максимально в таких дворах проголосовали 42 человека.
Согласно действующим в Москве правилам, траву во дворах начинают косить, когда ее высота достигает 10-15 см, срезая ее до 5-8 см. Для изменения правил покоса в конкретном дворе свое мнение должны высказать не менее 100 его жителей, причем более 70% жильцов должны проголосовать за новые правила.