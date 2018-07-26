В проекте «Активный гражданин» подведены итоги шестой недели голосования «Твой газон — твои правила!»

В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование «Твой газон — твой правила!», посвященный обсуждению вопроса покоса травы во дворах. Завершилась шестая неделя голосования. Свое мнение высказали 170 856 жителей столицы.

Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, большинство москвичей — 63,79 процента — по-прежнему голосуют за сохранение действующего регламента ухода за газонами, то есть за регулярный покос. Тех, кто хочет изменить эту практику, в два с половиной раза меньше — 26,29 процента.

По результатам голосования стриженые газоны во дворах хотели бы видеть жители ЗАО, САО, ЮВАО и ЮЗАО. А вот москвичи, проживающие в ВАО, СВАО, СЗАО, ЦАО и ЮАО, предпочитают, чтобы у их домов газоны летом не косили.

К слову, пока ни одному двору не удалось набрать необходимый минимум голосов, чтобы изменить правила покоса. Максимально в таких дворах проголосовали 42 человека.