Ещё
В России военные кафедры заменят учебными центрами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России военные кафедры заменят учебными центрами 

Мир24 44 минуты назад
Соответствующий закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума в четверг, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Речь идет о поправка в закон о подготовке студентов в военных учебных центрах.
«Закон предусматривает взамен существующих в настоящее время видов структурных подразделений военной подготовки создание в вузах структурных подразделений военной подготовки единого вида — военных учебных центров», — говорится в сообщении.
В настоящее время кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту готовят в учебных военных центрах, офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также солдат, матросов запаса — на военных кафедрах (факультетах военного обучения). После принятия закона военная подготовка будет осуществляться только учебных центрах.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Крупнейшее затмение века: что принесет «кровавая» Луна В Краснодаре из-за ливней затопило дороги Семья живодерки с Алтая отключила телефоны из-за угроз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное440
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»146
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение