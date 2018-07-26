В России военные кафедры заменят учебными центрами

Соответствующий закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума в четверг, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Речь идет о поправка в закон о подготовке студентов в военных учебных центрах.

«Закон предусматривает взамен существующих в настоящее время видов структурных подразделений военной подготовки создание в вузах структурных подразделений военной подготовки единого вида — военных учебных центров», — говорится в сообщении.

В настоящее время кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту готовят в учебных военных центрах, офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также солдат, матросов запаса — на военных кафедрах (факультетах военного обучения). После принятия закона военная подготовка будет осуществляться только учебных центрах.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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