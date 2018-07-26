Подмосковного врача оштрафовали на 1,75 млн руб. за неверные диагнозы, ставшие причиной смерти пациента

Суд в Воскресенске оштрафовал на 1,75 млн руб. бывшего врача-терапевта за врачебную ошибку, ставшую причиной смерти пациента. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

«Собранные следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему врачу-терапевту поликлиники №2 ВРБ Московской области Светлане Ястребовой. Она признана виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Приговором суда С. Ястребовой назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 1,75 млн руб. в пользу потерпевших.», — рассказала О. Врадий.

На время следствия врач была отстранена от занимаемой должности, а затем уволена, отметила представитель СК.

В феврале 2017 г. 61-летний житель Воскресенска обратился в поликлинику к терапевту с жалобами на боль в голове и шум в ушах. После осмотра бывший врач поставила ему диагноз «повышенное внутричерепное давление» и прописала таблетки. Впоследствии мужчине стало хуже, он самостоятельно обратился в частный медицинский центр, где сделал МРТ головного мозга и сосудов. Как показало заключение, у мужчины в действительности произошло кровоизлияние в головной мозг. Ознакомившись с результатами МРТ, врач оставила прежний диагноз, выписала его с «больничного» и отправила домой, несмотря на то, что его необходимо было госпитализировать, отмечает представитель СК.

Узнав, что отца выписали с больничного в то время, как он находился в тяжелом состоянии, дочь пациента вызвала С. Ястребову на дом. После домашнего осмотра женщина поставила новый неверный диагноз: «ОРВИ» и открыла второй больничный. «Спустя 10 дней мужчина скончался от повторного кровоизлияния в головной мозг», — заключила О. Врадий.