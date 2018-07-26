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Роскомнадзор выявил в январе-июне 8,4 тыс. РЭС с нарушениями у операторов «большой четверки»
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Роскомнадзор выявил в январе-июне 8,4 тыс. РЭС с нарушениями у операторов «большой четверки» 

Агентство «Москва» 39 минут назад
У операторов «большой четверки» в январе-июне 2018 г. выявлено 8,4 тыс. радиоэлектронных средств (РЭС), работающих с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Операторы «большой четверки» сохраняют положительную динамику по снижению числа нарушений порядка и правил радиочастотного спектра. Согласно отчетной статистике, в I полугодии 2018 г. выявлено 8,4 тыс. РЭС операторов, которые работали с нарушениями, что примерно на 6% ниже показателей за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Так, у ПАО «Мегафон» выявлено 2 тыс. 259 РЭС, работавших с нарушениями, что на 732 РЭС меньше, чем в аналогичный период 2017 г., у ПАО «Вымпелком» — 3 тыс. 26 РЭС (на 360 РЭС меньше). Вместе с тем выявлено 2 тыс. 348 РЭС ПАО «МТС», работающих с нарушениями, (на 404 РЭС больше, чем в аналогичный период 2017 г.), 836 РЭС — ООО «Т2 Мобайл» (на 168 РЭС больше).
«Нарушения преимущественно связаны с эксплуатацией операторами не разрешенных для использования РЭС. При этом по сравнению с показателями прошлого года число подобных нарушений сократилось почти на 3%. Положительная динамика по снижению нарушений сохраняется с 2017 г. и связана как с внедрением электронных сервисов для упрощения получения разрешительных процедур, так и с системной профилактической работой Роскомнадзора с операторами связи», — отметили в пресс-службе.
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