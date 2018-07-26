Роскомнадзор выявил в январе-июне 8,4 тыс. РЭС с нарушениями у операторов «большой четверки»

У операторов «большой четверки» в январе-июне 2018 г. выявлено 8,4 тыс. радиоэлектронных средств (РЭС), работающих с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Операторы «большой четверки» сохраняют положительную динамику по снижению числа нарушений порядка и правил радиочастотного спектра. Согласно отчетной статистике, в I полугодии 2018 г. выявлено 8,4 тыс. РЭС операторов, которые работали с нарушениями, что примерно на 6% ниже показателей за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Так, у ПАО «Мегафон» выявлено 2 тыс. 259 РЭС, работавших с нарушениями, что на 732 РЭС меньше, чем в аналогичный период 2017 г., у ПАО «Вымпелком» — 3 тыс. 26 РЭС (на 360 РЭС меньше). Вместе с тем выявлено 2 тыс. 348 РЭС ПАО «МТС», работающих с нарушениями, (на 404 РЭС больше, чем в аналогичный период 2017 г.), 836 РЭС — ООО «Т2 Мобайл» (на 168 РЭС больше).