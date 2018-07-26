Баста занял 22-е место в рейтинге знаменитостей РФ по версии Forbes 

Василий Вакуленко (Баста) занял 22-е место в рейтинге звезд шоу-бизнеса и спорта РФ 2018 года по версии Forbes.
При составлении рейтинга учитывались доходы знаменитостей за год, внимание СМИ, а также и вызываемый у интернет-аудитории интерес.
Доход Василия Вакуленко составил $3,3 млн, число упоминаний в СМИ — 1481, количество запросов в Яндексе — 13972201.
По сравнению с 2017 годом Баста опустился в рейтинге российских знаменитостей на девять позиций. В прошлом году Василий Вакуленко занял в нем 13-е место.