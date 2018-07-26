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Баста за год заработал меньше Ольги Бузовой, но больше Серегя Лазарева
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Баста за год заработал меньше Ольги Бузовой, но больше Серегя Лазарева 

161.ru 42 минуты назад
Фото: 161.ru
Баста занял в списке 22-место
Ростовский музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, вошел в топ-50 самых богатых российских знаменитостей из мира спорта и шоу-бизнеса. Журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг. В престижном списке Баста занял 22 место.
Для формирования рейтинга учитывались несколько параметров: какой интерес звезда вызывает у пользователей в Сети, совокупный доход и, конечно, внимание прессы к известной персоне.
— Совокупный доход музыканта за 2018 год составил 3,3 миллиона долларов, — сообщает издание Forbes. — Музыка— не единственный источник средств Басты. Он выступает как продюсер, актер и режиссер. Помимо этого, Баста продает одежду под брендом «Газгольдер».
В этом году интервьюер в своем шоу GazLive на YouTube, собирает миллионы просмотров и пользуется огромной популярностью. Надо сказать, что в прошлом году Василий Вакуленко также вошел в список Forbes, тогда он был 13-м в списке.
В рейтинге российских знаменитостей рэпер опередил по популярности Максима Галкина, Андрея Малахова и Дмитрия Нагиева. Кстати, первое место в топ-50 досталось хоккеисту Александру Овечкину, второе — солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, а третье — эпатажному Филиппу Киркорову.
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