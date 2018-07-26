Госдолг Башкирии за год снизился на 0,6%

По итогам первого полугодия 2018 года госдолг Башкирии снизился на 0,6%, до 18 млрд рублей. По этому показателю республика заняла 18 место из 85 возможных. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг. При этом дорогих коммерческих кредитов у Башкирии нет, только бюджетные. По уровню долговой нагрузки по итогам января-мая 2018 года на первом и на втором местах соответственно Севастополь Сахалинская область , не имеющие госдолга, на третьей позиции — Тюменская область , снизившая госдолг на 31,6%, до 1,1 млрд рублей. Для сравнения на последнем месте рейтинга Мордовия , госдолг которой составляет 54,4 млрд рублей (+8,7% за год). Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook