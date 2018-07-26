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Госдолг Башкирии за год снизился на 0,6%
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Госдолг Башкирии за год снизился на 0,6% 

ГОРОБЗОР.РУ 41 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
По итогам первого полугодия 2018 года госдолг Башкирии снизился на 0,6%, до 18 млрд рублей. По этому показателю республика заняла 18 место из 85 возможных. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг. При этом дорогих коммерческих кредитов у Башкирии нет, только бюджетные. По уровню долговой нагрузки по итогам января-мая 2018 года на первом и на втором местах соответственно Севастополь и Сахалинская область, не имеющие госдолга, на третьей позиции — Тюменская область, снизившая госдолг на 31,6%, до 1,1 млрд рублей. Для сравнения на последнем месте рейтинга Мордовия, госдолг которой составляет 54,4 млрд рублей (+8,7% за год).
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