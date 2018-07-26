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Пограничный пункт Суйфэньхэ установил новый рекорд по ввозу зерновых
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Пограничный пункт Суйфэньхэ установил новый рекорд по ввозу зерновых 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Из России в КНР импортируются кукуруза, соевые бобы, рис, пшеница. Ввоз растет, и этому есть несколько причин.
Во-первых, зерновые культуры из России экологически чистые, не содержат ГМО, отличаются стабильным качеством. Во-вторых, благодаря предоставляемым государством льготам и условиям комплексной беспошлинной зоны власти города Суйфэньхэ усилили поддержку организаций, занимающихся ввозом зерновых. В-третьих, надзорные органы и транспортный отдел пограничного пункта продлили рабочее время, упростили формальности и ускорили ход проверок.
Наконец, после подписания между РФ и КНР «Протокола о фитосанитарных требованиях к соевым бобам, кукурузе, рису и рапсу, ввозимым в Китай» снят ряд ограничений, ранее действовавших для импортных зерновых. Китайская Народная Республика разрешила ввоз соевых бобов из Приморского края и пяти других российских регионов.
Одновременно Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину позволяет перевозку импортируемого зерна из России в провинции для переработки.
Именно эти льготы стимулировали рост ввоза зерна из РФ.
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