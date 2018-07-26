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Уфимцев приглашают на праздник авиации
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Уфимцев приглашают на праздник авиации 

ГОРОБЗОР.РУ 43 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
2 августа в 11:00 на аэродроме «Забельский» (поселок 8 марта) состоится праздник, посвященный Дню Воздушно-Десантных Войск и 85-ой годовщине создания Центрального аэроклуба ДОСААФ Башкортостана.
Гостям мероприятия организаторы обещают грандиозное и зрелищное авиашоу, яркий праздник и много положительных эмоций. В программе — показательные полеты самолетов сверхлёгкой авиации и вертолетов, выступление парашютистов, театрализованное представление «Как воюет десантура…», песни об армейской дружбе, о службе в ВДВ.
Изюминкой праздника станет выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России. Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и многое другое.
Организаторы праздника РОО " Ветераны десантных войск и спецназа РБ", Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, Администрация ГО г. Уфа, Центральный аэроклуб Республики Башкортостан им. М. Г. Гареева ДОСААФ России г. Уфа. Инфопарнером является информационно-новостной портал «ГорОбзор».
Начало праздника — в 11.00, вход свободный (6+).
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