Уфимцев приглашают на праздник авиации

Башкортостана. 2 августа в 11:00 на аэродроме «Забельский» (поселок 8 марта) состоится праздник, посвященный Дню Воздушно-Десантных Войск и 85-ой годовщине создания Центрального аэроклуба ДОСААФ

Гостям мероприятия организаторы обещают грандиозное и зрелищное авиашоу, яркий праздник и много положительных эмоций. В программе — показательные полеты самолетов сверхлёгкой авиации и вертолетов, выступление парашютистов, театрализованное представление «Как воюет десантура…», песни об армейской дружбе, о службе в ВДВ.

Изюминкой праздника станет выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России. Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и многое другое.

Организаторы праздника РОО " Ветераны десантных войск и спецназа РБ", Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, Администрация ГО г. Уфа , Центральный аэроклуб Республики Башкортостан им. М. Г. Гареева ДОСААФ России г. Уфа. Инфопарнером является информационно-новостной портал «ГорОбзор».

Начало праздника — в 11.00, вход свободный (6+).

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook