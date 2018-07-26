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В Куликово утонула 72-летняя калининградка
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В Куликово утонула 72-летняя калининградка 

Клопс.Ru 44 минуты назад
Об этом «Клопс» сообщила старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко.
ЧП случилось около 19:00. Пенсионерка приехала на отдых в Куликово вместе с сыном. Женщина ушла купаться и начала тонуть. Из воды её вытащили отдыхающие. На место прибыли медики, они оказывали пенсионерке помощь, но женщина скончалась.
"В ходе осмотра видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", — пояснила Гацко.
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