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Агент подтвердил заинтересованность «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» в подписании Виды
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Агент подтвердил заинтересованность «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» в подписании Виды 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Агент защитника турецкого «Бешикташа» Домагоя Виды Угур Адаван подтвердил заинтересованность «Ливерпуля», каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» в подписании своего клиента.
"Вполне логично, что к Виде есть интерес, но важно, чтобы предложения удовлетворили «Бешикташ», а затем уже самого Виду. «Ливерпуль» и «Эвертон» — большие клубы, которые уже сделали предложения. «Барселона» интересовалась Видой и включила его в свой список потенциальных новичков, но я не вижу движения с их стороны. «Атлетико» и «Севилья» тоже заинтересованы в нем", — цитирует агента Rousing The Kop.
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