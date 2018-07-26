Государство присматривается к крипте

25 лет назад (26 июля 1993 года) в нашей стране началась денежная реформа, в которой одни бумажные деньги меняли на другие. А теперь в рабочую повестку дня встал вопрос о легализации цифровых (электронных) денег.

Реформа-1993: хотели как лучше

Гражданам объявили, что обмен денежных знаков 1961-1992 годов на купюры нового образца проводится в целях борьбы с инфляцией и «развода» денежных систем РФ и других стран СНГ. Лихая либерализация цен вызвала кризис с денежной наличностью, а он усугубился платежным кризисом. Гиперинфляция вследствие шокотерапии по итогам 1992 года составила 2600 процентов. Да еще бывшие советские республики стали вводить свои валюты. В июле Россия вышла из рублевой зоны СНГ и безналичный рубль в расчетах между ее членами приказал долго жить. Конфискационный характер реформы (ряд ограничений при обмене, время проведения — летние отпуска) обернулся для граждан дополнительными сложностями.

Рубль укрепить не удалось. Возникли осложнения с соседями, чьи валюты были привязаны к нему. Центральный банк вынужденно передал часть новых банкнот Казахстану Беларуси . Намерение о создании рублевой зоны нового типа поддержал только Минск , а страны СНГ получили ощутимый толчок к становлению своих нацвалют. Подводя итоги реформы, премьер Виктор Черномырдин произнес вошедшую в историю фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Первый раз в электронный класс

Практически в любой реформе, так или иначе, меняется ранее установленный масштаб цен. В торговле при этом гораздо чаще происходит «округление», иначе — завышение цен, чем занижение. Так что недаром люди везде и всегда болезненно реагируют на любые денежные реформы.

Надо сказать, что мы живем в такое время, когда процессы реформирования приобрели перманентный характер. Современный человек уже знает, что деньги бывают не только бумажные и металлические. Вы думаете, что понятие «электронные деньги» принадлежит ныне живущему поколению? Нет, первый шаг к электронным деньгам человечество сделало еще 100 лет назад, когда Федеральный резервный банк США посредством кабельного трансфера между банками совершил телеграфный денежный перевод.

В 90-е годы прошлого столетия с возникновением Всемирной паутины стали развиваться денежные операции через Интернет. Сегодня электронная коммерция — обыденное дело. С помощью нее мы оплачиваем наши счета, услуги ЖКХ, покупки, делаем переводы и так далее.

В течение ближайших двух лет Госдума должна рассмотреть 50 законопроектов в сфере цифровой экономики»

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах». Большинство россиян не понимают, что это такое. Обычный человек не успевает за технологическим прогрессом, хотя и пользуется его достижениями. Зачем нужен такой закон? «Криптовалюта, криптоинструменты — уже реальность нашей жизни, а значит, стоит задача регулирования рынка этого явления. Его участники ждут такой закон», — отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Нужно, во-первых, юридически корректно описать инструменты и институты нового явления, — заявил депутат. — Во-вторых, определить правила работы эмитентов, инвесторов, инвестиционных платформ, механизмы регулирования рынка, чтобы организовать легальный инвестиционный процесс с использованием криптоинструментов. В-третьих, защитить инвесторов и эмитентов от недобросовестных участников рынка. Предстоит также определить механизм налогообложения при работе с этими инструментами и обеспечить противодействие использования рынка для отмывания капиталов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В течение ближайших двух лет, по мнению экспертов, Госдума должна рассмотреть 50 законопроектов в сфере цифровой экономики, в том числе 27 уже в этом году.

Сегодня в Госдуме находится только три первых законопроекта по теме — о цифровых финансовых активах, о внесении изменений в ГК РФ и о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

О первом законопроекте уже сказано. Второй (о внесении изменений в части 1, 2 и 4 ГК РФ) за авторством главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и спикера Вячеслава Володина был упомянут премьером на Петербургском юридическом форуме. Сейчас он готовится ко второму чтению. В нем предусматривалось введение в гражданский оборот понятий «цифровое право», «смарт-контракт» и «цифровые деньги». В ходе дискуссий, поведал Анатолий Аксаков, парламентарии договорились об исключении термина «цифровые деньги» из всех рассматриваемых Госдумой цифровых законов. Все вопросы, связанные с обращением криптовалют, будут решаться в рамках полномочий ЦБ. Цифровые финансовые активы определяются как вид цифрового права.

Несколько слов о третьем законопроекте. В нем регулируется создание инвестиционных платформ, цель которых — привлечение фиатных денег (рублей и валюты) для финансирования соответствующих проектов. «Лица, желающие их реализовать, через платформы смогут размещать токены — своеобразные криптоинструменты, чем-то похожие на бездокументарные ценные бумаги для привлечения финансирования, — раскрывает суть депутат. — Для инвестплатформ, которые будут включены в реестр ЦБ, устанавливаются определенные требования, как и для их операторов. В зависимости от квалификации инвестора Банк России станет определять размер инвестируемых в токены средств».

НЕ ДОПУСТИТЬ КРИПТОКРИМИНАЛА

Недавно Госдума приняла закон, позволяющий использовать биометрические данные для удаленной идентификации. Теперь законодатели намерены максимально прописать нормы унификации требований по идентификации, расширить ее возможности и способы. В этом же году законодатели уточнят понятие электронного документа и закрепят в законе возможность цифровой отчетности, цифрового хранения, архивирования деловой и иной информации, установят режим определения автоматизированных самоисполняемых сделок, смарт-контрактов, возможности заключения отдельных видов гражданско-правовых договоров в электронном виде, в том числе, например, договоров страхования.

Формирование правильного охранительного законодательства (внесение поправок в уголовное и административное право) — очень важное направление работы депутатов, по мнению директора Центра цифровой экономики МГИМО, руководителя рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элины Сидоренко : «Задача — создать такой режим, чтобы угроза ответственности не препятствовала развитию цифровой экономики и стартапов. Иначе возникает риск ухода криптопреступности в тень из-за введения жестких мер при отсутствии правильных механизмов их реализации. При этом правильно ориентированные участники рынка могут отказаться от своих инициатив, боясь попасть под УК РФ».

Уже сегодня, объясняет эксперт, криптопреступность имеет четко выраженные черты. Это транснациональность, высокая технологичность и специализированность. На первом месте идет использование цифровых финансовых активов для дистанционного приобретения наркотиков, оружия, порнографии. С 2010 года налицо огромный прирост этих преступлений. По некоторым данным, около 40 процентов наркооборота в РФ осуществляется с применением криптовалюты. Еще один вектор — легализация преступных доходов. Глобальность и отсутствие системы контроля стимулируют постоянные трафики серых денег.

Наконец, активно и бурно развивается криминальная деятельность по хищению криптовалюты. Это мошеннические ICO, криптофонды и хищения цифровых активов с электронных кошельков. Вот их рейтинг по опасности и динамике: криптофонды — криптоаналоги МММ, мошеннические ICO и хищения криптовалют. Сегодня правонарушитель, вовлеченный в такие схемы, де-юре не преступник, поскольку нельзя доказать, что криптовалюты и токены являются предметом хищения.

Закон «О цифровых финансовых активах» защитит российского инвестора, создаст правовые условия для использования цифровых технологий, инвестирования в проекты, прежде всего малого и среднего бизнеса и стартапы. Кроме того, дав значительные полномочия ЦБ в интересах защиты национальной платежной системы, он позволит бороться с отмыванием денег, подчеркивает глава профильного комитета Госдумы. Рано или поздно криптоденьги войдут в массовый обиход и будут конвертироваться в нацвалюту»

Блокчейн нечаянно нагрянул

Конференция по блокчейну, прошедшая в июне в верхней палате, собрала представителей многих субъектов РФ. Она показала, что в нашей стране очень многое делается в сфере цифровой экономики, отметил первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

По его признанию, он был удивлен, услышав, что в Калининграде работает группа предпринимателей, обслуживающих весь мир криптовалютными платформами, а в Саратове есть компания, которая на международном рынке предлагает способы оптимизации майнинга. Участники дискуссии предложили создать единую сетевую платформу развития региональной цифровой экономики. Важна попытка ответить на вопрос, как уже имеющиеся возможности цифровой экономики помогут решить насущные проблемы в бизнесе, госуправлении, здравоохранении и так далее.

На конференции выступили послы ряда государств. Представитель Венесуэлы сообщил, что его страна — сегодня единственная в мире, где выпускаемая криптовалюта обеспечена материальным ресурсом — нефтью. Делегат от Белоруссии поведал о выработке цифровых подходов к решению экономических проблем.

Сенатор на вопрос, насколько оправданно форсированное формирование цифрового законодательства, подтвердил, что делать это совершенно необходимо, потому что без него страна каждый день теряет реальные доходы. В отличие, например, от Китая , где благодаря самой дешевой в мире электроэнергии быстро развивается майнинг.

«Зачем спим? — вопросил Сергей Калашников. — Отсутствие развития финансовой сферы на основе крипты приведет к тому, что мы просто отстанем в технологиях финансового обеспечения. Приведу пример. У нас в ЕАЭС сейчас многие вещи тормозятся из-за того, что нет денежной единицы, которая бы обеспечивала взаимообмен товарами и услугами. Нужна единая валюта. Для этого идеально подходит криптовалюта. Спешить надо, но без ущерба для содержания».

С ним солидарен и коллега из Госдумы Анатолий Аксаков, выступающий за аккуратность и взвешенность шагов в правовом обеспечении цифровой экономики. Поэтому для адекватного учета возможных ограничений и последствий применения инновационных финансовых технологий решено предварительно их апробировать в «песочнице», специальной регулятивной площадке на базе Банка России.

На недавней «Прямой линии» Владимир Путин призвал к осторожности в отношении криптовалюты. Позиция государства взвешенна: явление новое, и к нему нужно внимательно присмотреться. То же самое происходит и в мире, хотя биткоину, самой популярной криптовалюте, уже установлен памятник на проезжей части в городе Крань Словения ).

Криптомир против традиционного финансового мира

По количеству криптовалютных стартапов лидируют США, где с 2015 года биткоин приравнен к биржевым товарам. Но при этом здесь криптомир жестко отделен от традиционного финансового мира. Против использования криптовалют выступил и Народный банк Китая. В прошлом году в КНР, где находится более 2/3 всех майнинговых ферм, запретили майнинг и прямые сделки между юанем и биткоином.

Как выражаются эксперты, в токенизацию реальных ресурсов пока играют только слабые игроки. То есть проблемные экономики, которым нечего терять. Та же Венесуэла, страдающая от финансовых санкций США, начала выпускать токен Эль Петро. По сути это опционный фьючерс — контракт, обеспеченный будущей нефтью. Его рассматривают как вынужденную меру, призванную смягчить гиперинфляцию в стране. В Таиланде вступил в силу королевский указ о регулировании операций с цифровыми активами. Он не запрещает криптовалюты и разработан исключительно в интересах защиты инвесторов.

Европарламент в апреле утвердил пакет новых «антиотмывочных» мер, обязав криптовалютные биржи избавиться от анонимности. По данным Европола, с помощью криптовалют в ЕС «отстирано» около 5,5 миллиарда долларов. Продажа биткоинов во Франции попала в категорию прироста капитала движимого имущества, а ставка налога на продажу криптовалюты снизилась с 45 до 19 процентов. Япония легализовала криптовалюты еще год назад, приняв закон о виртуальной валюте. Теперь биткоины и эфиры (вitcoin и еthereum) могут использоваться для взаиморасчетов, притом что официальной денежной единицей остается иена. Платежным средством признан биткоин и в Германии . Здесь покупки за криптовалюту не облагаются налогом на отток капитала, как в США, но НДС надо платить.

Тем, кого волнует вопрос, как скоро цифровые деньги заменят бумажные, можно не волноваться. Бумажные деньги уже давно заменены кредитными картами. Но традиционных банкнот, выпущенных государством, на наш век хватит, уверена эксперт Элина Сидоренко. На сто ближайших лет они точно останутся. Что касается биткоина и альткоинов — это немного футуристическая история, общественный договор, когда люди сами договариваются, а государство пока не знает, как это использовать. Но она совершенно убеждена, что рано или поздно криптоденьги войдут в массовый обиход и будут конвертироваться в нацвалюту.