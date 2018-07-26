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Отмечено качество строительного городка на площадке реконструкции Волоколамского шоссе
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Отмечено качество строительного городка на площадке реконструкции Волоколамского шоссе 

Управа района Сокол города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Завершился отраслевой смотр-конкурс «Бытовой городок-2018». На стройплощадки участников комиссия выезжала с 27 июня по 18 июля. В результате были определены победители и призеры, которые награждены дипломами, грамотами и денежными премиями. Среди них — представители ООО «Альмакоргруп», которое вело строительные работы на Волоколамке.
«Почетными грамотами МГК профсоюза строителей отмечены коллективы ООО «Альмакорпгруп» и АО «ЕвроХоумБилдинг» за участие в конкурсе. Так, ООО «Альмакоргруп» представила городок на площадке реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с развязкой на пересечении Волоколамки с проездом Стратонавтов», — говорится в сообщении на портале столичного Стройкомплекса.
В номинации до 100 работающих на объекте первое место заняло АО «ДСК-1» МУ-1. Второе место досталось РТФ «Мостоотряд-22» ПАО «Мостотрест». (ео)
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