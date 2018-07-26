Отмечено качество строительного городка на площадке реконструкции Волоколамского шоссе

Завершился отраслевой смотр-конкурс «Бытовой городок-2018». На стройплощадки участников комиссия выезжала с 27 июня по 18 июля. В результате были определены победители и призеры, которые награждены дипломами, грамотами и денежными премиями. Среди них — представители ООО «Альмакоргруп», которое вело строительные работы на Волоколамке.

«Почетными грамотами МГК профсоюза строителей отмечены коллективы ООО «Альмакорпгруп» и АО «ЕвроХоумБилдинг» за участие в конкурсе. Так, ООО «Альмакоргруп» представила городок на площадке реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с развязкой на пересечении Волоколамки с проездом Стратонавтов», — говорится в сообщении на портале столичного Стройкомплекса.