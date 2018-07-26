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В Сыктавкаре появились мошенники?
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В Сыктавкаре появились мошенники? 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
У подъезда висит объявление, что из-за засоров водопроводных труб надо их прочищать за определённую плату. Это действительно нужно?
В июле на подъездах домов в микрорайоне Орбита появились объявления. В них говорится, что в связи с увеличением канализационных засоров в домах будут производить внутреннюю обработку слива сантехники без снятия труб, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителей в срочном порядке призывают позвонить по указанному телефону и записаться в очередь на проведение работ. При этом наименования и координат организации, которая предлагает свои услуги, в объявлениях нет. Мэрия Сыктывкара сообщает, что администрация города, управляющие компании к этим объявлениям не имеют никакого отношения. Горожане не должны пускать в дом посторонних. Обо всех подобных случаях надо сообщать в полицию или городское управление ЖКХ по тел. : 24-52-32 и 24-63-53.
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