В Сыктавкаре появились мошенники? 

У подъезда висит объявление, что из-за засоров водопроводных труб надо их прочищать за определённую плату. Это действительно нужно?
В июле на подъездах домов в микрорайоне Орбита появились объявления. В них говорится, что в связи с увеличением канализационных засоров в домах будут производить внутреннюю обработку слива сантехники без снятия труб, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителей в срочном порядке призывают позвонить по указанному телефону и записаться в очередь на проведение работ. При этом наименования и координат организации, которая предлагает свои услуги, в объявлениях нет. Мэрия Сыктывкара сообщает, что администрация города, управляющие компании к этим объявлениям не имеют никакого отношения. Горожане не должны пускать в дом посторонних. Обо всех подобных случаях надо сообщать в полицию или городское управление ЖКХ по тел. : 24-52-32 и 24-63-53.