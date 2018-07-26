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Airbus разработает грузовой беспилотник
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Airbus разработает грузовой беспилотник 

RUБЕЖ 49 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Европейская авиакомпания Airbus будет разрабатывать и производить беспилотники для доставки медицинских грузов, сообщает Деловой авиационный портал.
Авиастроительная корпорация совместно с International SOS, компанией, предоставляющей медицинские услуги, подписали меморандум о сотрудничестве. Договор был заключен во время проведения авиасалона в британском городе Фарнборо. Крупнейшее событие в авиаотрасли проходило с 18 по 22 июля 2018 года.
В рамках заключенного соглашения Airbus будет разрабатывать и внедрять новые схемы доставки в отдаленные населенные пункты, с морских судов до берега. География реализации проекта — Сингапур и Индонезия. Именно в этих странах сейчас International SOS развивает свой бизнес.
Деловые партнеры планируют сотрудничать в области доставки медицинских грузов по воздуху. Причем использовать для этого как пилотируемые летательные аппараты, так и беспилотники.
Это не первый проект Airbus по развитию беспилотников. Но до этого авиакомпания продвигала проекты, связанные с перевозкой пассажиров. В январе пробный полет совершило воздушное судно без экипажа Airbus Vahana.
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