Airbus разработает грузовой беспилотник

Европейская авиакомпания Airbus будет разрабатывать и производить беспилотники для доставки медицинских грузов, сообщает Деловой авиационный портал.

Авиастроительная корпорация совместно с International SOS, компанией, предоставляющей медицинские услуги, подписали меморандум о сотрудничестве. Договор был заключен во время проведения авиасалона в британском городе Фарнборо . Крупнейшее событие в авиаотрасли проходило с 18 по 22 июля 2018 года.

В рамках заключенного соглашения Airbus будет разрабатывать и внедрять новые схемы доставки в отдаленные населенные пункты, с морских судов до берега. География реализации проекта — Сингапур Индонезия . Именно в этих странах сейчас International SOS развивает свой бизнес.

Деловые партнеры планируют сотрудничать в области доставки медицинских грузов по воздуху. Причем использовать для этого как пилотируемые летательные аппараты, так и беспилотники.

Это не первый проект Airbus по развитию беспилотников. Но до этого авиакомпания продвигала проекты, связанные с перевозкой пассажиров. В январе пробный полет совершило воздушное судно без экипажа Airbus Vahana.