Ещё
Полиция под Волгоградом изъяла самую большую за полугодие партию поддельного алкоголя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция под Волгоградом изъяла самую большую за полугодие партию поддельного алкоголя 

ТАСС 50 минут назад
ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России в городе Михайловка Волгоградской области изъяли у шестерых жителей соседней Ростовской области 9 тыс. бутылок поддельного алкоголя, это самая большая изъятая в этом году партия контрафакта, сообщила в четверг начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Светлана Смольянинова.
"Девять тыс. бутылок алкоголя, который изготовлен кустарным способом, на бутылки были наклеены поддельные акцизные марки и этикетки известных производителей водки и коньяка. Это самое крупное изъятие [поддельного спиртного] в Волгоградской области с начала года", — сказала собеседница агентства.
Производство контрафакта на основе родниковой воды и медицинского спирта в Михайловке было организовано на территории продовольственной базы, для реализации продукцию поставляли в соседние регионы. Шестеро подозреваемых, жители Ростовской области, задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством") и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
ТАСС: последние новости
ЦБ разрешил страховщикам не продавать электронное ОСАГО посредникам Госдума приняла закон о борьбе с самовольными постройками Прокуратура проводит проверку парка развлечений в Петербурге после травмы подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное427
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия25
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги43
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»141
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение