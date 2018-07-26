Полиция под Волгоградом изъяла самую большую за полугодие партию поддельного алкоголя 

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России в городе Михайловка Волгоградской области изъяли у шестерых жителей соседней Ростовской области 9 тыс. бутылок поддельного алкоголя, это самая большая изъятая в этом году партия контрафакта, сообщила в четверг начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Светлана Смольянинова.
"Девять тыс. бутылок алкоголя, который изготовлен кустарным способом, на бутылки были наклеены поддельные акцизные марки и этикетки известных производителей водки и коньяка. Это самое крупное изъятие [поддельного спиртного] в Волгоградской области с начала года", — сказала собеседница агентства.
Производство контрафакта на основе родниковой воды и медицинского спирта в Михайловке было организовано на территории продовольственной базы, для реализации продукцию поставляли в соседние регионы. Шестеро подозреваемых, жители Ростовской области, задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством") и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).