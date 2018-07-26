Полиция под Волгоградом изъяла самую большую за полугодие партию поддельного алкоголя

"Девять тыс. бутылок алкоголя, который изготовлен кустарным способом, на бутылки были наклеены поддельные акцизные марки и этикетки известных производителей водки и коньяка. Это самое крупное изъятие [поддельного спиртного] в Волгоградской области с начала года", — сказала собеседница агентства.

Производство контрафакта на основе родниковой воды и медицинского спирта в Михайловке было организовано на территории продовольственной базы, для реализации продукцию поставляли в соседние регионы. Шестеро подозреваемых, жители Ростовской области, задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством") и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).