Столичным бизнесменам расскажут, как быстро и недорого запустить интернет-магазин 

Как быстро и недорого запустить профессиональный интернет-магазин, расскажут сегодня на семинаре в центре «Малого бизнеса Москвы», который находится в районе Черемушки, на улице Каховка, дом 37, строение 1.
Спикер Олег Теребихин расскажет предпринимателям, как разработать и запустить интернет-магазин на базе готового решения, в кратчайший срок и с минимальными затратами. Он приведет пример кейсов работающих интернет-магазинов, в которых используется современный и эффективный функционал.
Информация об этом и других тренингах размещена на официальном сайте Малого бизнеса Москвы http://mbm.ru. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Телефон для справок: +7 (495) 225-14-14, добавочный 1649.