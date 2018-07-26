Столичным бизнесменам расскажут, как быстро и недорого запустить интернет-магазин

Как быстро и недорого запустить профессиональный интернет-магазин, расскажут сегодня на семинаре в центре «Малого бизнеса Москвы», который находится в районе Черемушки , на улице Каховка, дом 37, строение 1.

Спикер Олег Теребихин расскажет предпринимателям, как разработать и запустить интернет-магазин на базе готового решения, в кратчайший срок и с минимальными затратами. Он приведет пример кейсов работающих интернет-магазинов, в которых используется современный и эффективный функционал.