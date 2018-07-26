Чувашия рассчитывает увеличить производительность труда на треть в течении шести лет

ЧЕБОКСАРЫ , 26 июля. / ТАСС /. Власти Чувашии рассчитывает увеличить производительность труда в республике на треть в течении шести лет. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам республики.

"За 6 лет производительность труда должна увеличиться на 30%. Потенциал у нас для этого есть", — заявил он, отметив, что это должно обеспечить рост реальных доходов работников и снизить уровень бедности.

Игнатьев напомнил, что с 2017 года 10 ведущих предприятий республики участвуют в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в частности, "Химпром" , «Перкарбонат», «Хевел», чебоксарское предприятие «Сеспель», «ЧЭАЗ», «ВНИИР», ЧПО им. В. И. Чапаева, «Чувашторгтехника», Вурнарский завод смесевых препаратов, «Ядринмолоко».

"Программой предусмотрены инвестиции в новое оборудование, совершенствование управленческих технологий, организацию производства. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, должно составлять 50% от общего их числа. Задача непростая, но только так в рыночной экономике смогут существовать предприятия в конкурентной среде", — подчеркнул он.

По словам главы республики, достижению этих целей будут способствовать снижение административного, налогового, финансового бремени на бизнес, максимальное стимулирование инвестиционной деятельности. «Кроме этого, предполагается расширить долю сектора в несырьевом экспорте, увеличить банковское кредитование и закупки со стороны государственных компаний», — добавил он.

Также в республике намерены увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей. Согласно планам, к 2024 году показатель должен вырасти до 142,6 тыс. человек. Сегодня на территории республики осуществляют деятельность 46,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, среднесписочная численность работников составляет 138,4 тыс. человек.