Огромный светомузыкальный фонтан появится на юго-западе Ставрополя

Светомузыкальный фонтан откроют на юго-западе Ставрополя в сентябре, сообщил губернатор СК Владимир Владимиров в своём блоге Instagram.

Благоустройство площади возле музея на окраине Ставрополя вошло в программу «Комфортная городская среда». Проект фонтана поддержали на голосовании многие горожане.

«Фонтан обещает стать одним из самых больших на Юге России . Диаметр основной чаши — 36 метров, высота водной струи — почти 30 метров», — поделился Владимир Владимиров.

Возле фонтана планируют установить лавочки и фонари, а также расширить детскую площадку.

В комментариях к посту губернатора горожане поинтересовались, почему перестала работать подсветка на фонтане, украшающем Крепостную гору Ставрополя. Кроме того, местные жители попросили посадить возле музея деревья.

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Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен». a Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 25 Июл 2018 в 10:39 PDT