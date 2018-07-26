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Огромный светомузыкальный фонтан появится на юго-западе Ставрополя
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Огромный светомузыкальный фонтан появится на юго-западе Ставрополя 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Светомузыкальный фонтан откроют на юго-западе Ставрополя в сентябре, сообщил губернатор СК Владимир Владимиров в своём блоге Instagram.
Благоустройство площади возле музея на окраине Ставрополя вошло в программу «Комфортная городская среда». Проект фонтана поддержали на голосовании многие горожане.
«Фонтан обещает стать одним из самых больших на Юге России. Диаметр основной чаши — 36 метров, высота водной струи — почти 30 метров», — поделился Владимир Владимиров.
Возле фонтана планируют установить лавочки и фонари, а также расширить детскую площадку.
В комментариях к посту губернатора горожане поинтересовались, почему перестала работать подсветка на фонтане, украшающем Крепостную гору Ставрополя. Кроме того, местные жители попросили посадить возле музея деревья.
Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:
Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен». a  Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 25 Июл 2018 в 10:39 PDT
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