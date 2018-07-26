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Чистые ли реки в Коми?
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Чистые ли реки в Коми? 

АиФ Пермь 50 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Раньше говорили, что в Коми много чистых рек. Какая сейчас в них вода?
По количеству рек и их многоводности республика занимает одно из первых мест в стране: рек длиной более 10 км в регионе около 3,5 тысяч. Примерно 2/3 территории республики занимает бассейн реки Печоры. Наблюдения за качеством поверхностных вод в 2017 году проводили на 25 реках в бассейнах рек Печора, Вычегда, Мезень, Луза. Об этом сообщает Минприроды Коми. Качество вод оценивалось по следующей классификации: первый класс — условно чистая; второй класс — слабо загрязнённая; третий — загрязнённая и очень загрязнённая; четвёртый — грязная и очень грязная; пятый класс — экстремально грязная. Вычегду и Вашку специалисты сочли загрязнёнными. Воды в Вишере отнесли к четвёртому классу — грязные. Воды рек Большая Лоптюга, Вымь, Весляна, Локчим, Мезень, Уса, Ухта, Ижма, Сысола — очень загрязнённые.
Река Печора в 2017 году в большинстве створов загрязнённая, очень загрязнённая и грязная. В воде по всему течению реки есть соединения железа. Слабо загрязнённой считается часть реки Воркуты. Улучшилось качество воды в реке Большая Инта: по сравнению с 2016 года уменьшилось содержание соединений железа и легкоокисляемых органических веществ.
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