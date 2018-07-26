Видео: Сможет ли автомат Калашникова пробить рельс

Это попытались выяснить участники проекта WarGonzo. Стрелять решили из разных видов стрелкового оружия, применяя разнообразные боеприпасы.

Для эксперимента использовали АКМС — автомат Калашникова модернизированный, АК-74, РПК-74 — ручной пулемет Калашникова и СВД — снайперскую винтовку Драгунова. Для них приготовили порядка десяти разновидностей боеприпасов — от гражданских до специальных армейских.

Рельс, толщина средней части которого равна приблизительно одному сантиметру, расположили в 20 метрах от стрелка. Стреляли из каждого вида стрелкового оружия, используя боеприпасы по очереди. При стрельбе из АКМС рельс пробила лишь бронебойно-зажигательная пуля калибра 7.62x39 мм.

Пуля 5.45x39, выпущенная из АК-74, не пробила рельс. А вот такой же калибр, но повышенной пробиваемости с делом справился. Ручной пулемет Калашникова с обычным боеприпасом 5.45 со стальным сердечником рельс тоже прошил. Пробить рельс не составило труда и для СВД.

Участники проекта сделали вывод: при наличии рядового охотничьего вооружения с задачей пробить рельс справиться практически невозможно. Но из ручного пулемета Калашникова и СВД, используя армейские боеприпасы — бронебойно-зажигательные и повышенной пробиваемости, сделать это можно.

Проект WarGonzo подготовил и сюрприз. Для стрельбы по рельс использовали винтовку «Дончанка». Она сразу пробила рельс бронебойно-зажигательной пулей калибра 12.7 мм.