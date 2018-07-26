Ростовчане купаются у Ворошиловского моста, несмотря на запрет

Ростовчане игнорируют запрет на купание у бывшего центрального городского пляжа рядом с Ворошиловским мостом. Напомним, в этом году в связи с обустройством парка Левобережный и другими работами это место официально закрыто для водных и солнечных процедур. Тем не менее, судя по всему, это никого не останавливает, среди отдыхающих обнаружены как дети, так и взрослые. Кто-то загорает, а кто-то купается в не совсем чистых водах реки Дон . Кроме того, такое купание сулит и опасность: сейчас здесь нет дежурящих спасателей, а под водой можно наткнуться на осколки бутылок и другой мусор.

Напомним, что спасатели настоятельно рекомендуют ростовчанам выбирать для купания санкционированные места. В этом году в Ростове их два — на Зеленом острове, на улице Капустина.