Полиция начала проверку после сообщения о пытках над воронежскими студентами

Как сообщает ТАСС, следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников 4-го отдела полиции Коминтерновского района Воронежа. Им инкриминируют «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его полномочия, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия». Проверка была начата после обращения двух студентов из Воронежа Максима Гребенюка и Сергея Троянского, которых якобы подозревали в краже мобильного телефона у знакомой, однако по делу они проходили как свидетели.

По их словам, во время одного из допросов в конце мая следователи били их по лицу и надевали мешки на голову, используя при этом наручники.

«Чтобы хоть кто-то признался, они заковали мои руки в наручники и закинули их за спинку стула. После чего один из оперов подошел, поставил ногу на цепь наручников, а второй надел мне пакет на голову, в который предварительно налил нашатырь. Можно раза три вдохнуть, не больше, так там еще и нашатырь: каждый вдох — это адские мучения», — передает слова Максима Гребенюка «Медиазона».

По словам адвоката Сергея Локтева, судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт применения насилия в отношении студентов.