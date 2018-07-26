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Полиция начала проверку после сообщения о пытках над воронежскими студентами
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Полиция начала проверку после сообщения о пытках над воронежскими студентами 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает ТАСС, следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников 4-го отдела полиции Коминтерновского района Воронежа. Им инкриминируют «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его полномочия, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия». Проверка была начата после обращения двух студентов из Воронежа Максима Гребенюка и Сергея Троянского, которых якобы подозревали в краже мобильного телефона у знакомой, однако по делу они проходили как свидетели.
По их словам, во время одного из допросов в конце мая следователи били их по лицу и надевали мешки на голову, используя при этом наручники.
«Чтобы хоть кто-то признался, они заковали мои руки в наручники и закинули их за спинку стула. После чего один из оперов подошел, поставил ногу на цепь наручников, а второй надел мне пакет на голову, в который предварительно налил нашатырь. Можно раза три вдохнуть, не больше, так там еще и нашатырь: каждый вдох — это адские мучения», — передает слова Максима Гребенюка «Медиазона».
По словам адвоката Сергея Локтева, судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт применения насилия в отношении студентов.
В ГУ МВД по Воронежской области заявили, что сотрудники полиции будут уволены и понесут ответственность «в соответствии с действующим законодательством».
«ФедералПресс» напоминает, что на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала видео пыток над одним из заключенных ярославской колонии №1. После этого шестеро сотрудников исправительного учреждения были задержаны, пятерых из них суд накануне постановил арестовать.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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