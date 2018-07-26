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Блогер Денис Жабкин: «Дайте мне билет до Поехали!»
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Блогер Денис Жабкин: «Дайте мне билет до Поехали!» 

Новости Саратова 57 минут назад
Фото: Новости Саратова
Эпично-феерично! Областное министерство транспорта решило провести очередной акт по всенародному голосованию (по типу того, как «голосовали» за новое название аэропорта).
На этот раз жителям предлагают голосовать за название железнодорожной платформы, которая будет построена у аэропорта (!)
То есть нет бы называть её «Аэропорт Гагарин», люди и так будут путаться, ведь чтобы прилететь в Саратов, надо будет лететь в «Гагарин». А тут ещё и добраться до «Гагарина» нам предлагают креативно!
Итак, что нам предлагается в вариантах (голосование разместили на сайте sarnovosti.ru, пресс-релиз на сайте министерства):
«Аэропорт»,
«Гагарин»,
«Взлетная»,
«Поехали»,
«Сабурово».
Рассмотрим варианты. Для начала нужно понимать, что РЖД старается не допускать одинаковых названий для станций во избежание путаницы. Попробуйте вбивать на сайте РЖД при покупке билета разные простые названия. Дубликаты допускаются лишь на разных дорогах в виде исключения, тогда будет стоять пояснение «Приволжская ж.д.» или «Октябрьская ж.д.», но дубликатов стараются избегать.
Аэропорт — уже есть несколько таких станций — у аэропортов Внуково, Казани и терминала Пулково-2 с соответствующими пометками по разным железным дорогам. Другие названия станций у аэропортов включают название аэропорта: «Аэропорт-Домодедово», «Аэропорт Шереметьево», «Аэропорт Волгоград», «Аэропорт Сочи» и т.д.
Гагарин — станция в Смоленской области.
Взлётная — станция около г. Домодедово.
Поехали — «дайте мне билет до Поехали!». Вы серьёзно?
Сабурово — Сабурово? Что за Сабурово? У нас есть Сабуровка, Расловка. Откуда взялось окончание «о»? Хотим на столичный аэропорт быть похожими? Будете смеяться, но станция «Сабурово» тоже существует — недалеко от Тамбова.
Как вариант, можно «ВКонтакте» предлагать свои варианты. Но как правило их никто уже учитывать не будет.
Неужели нельзя было назвать новый аэропорт «Саратов»? Но раз уж назвали Гагарин, то почему не назвать ж/д платформу «Аэропорт Гагарин»? И не заниматься креативом!
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