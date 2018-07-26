Архангельский медицинский центр «Меридиан» незаконно получил лицензию

Архангельске ООО ООО «Медико-хирургический центр „Меридиан“ предоставил подложные документы для получения лицензии на медицинскую деятельность.

Установлено, что с целью получения лицензий ООО „Медико-хирургический центр „Меридиан“ в министерство здравоохранения Архангельской области представлены копии подложных трудовых договоров с медицинскими работниками, которые заявление о приеме на работу в Общество не писали и трудовые договоры не подписывали.

Предоставление трудовых договоров необходимо во исполнение требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ „О лицензировании отдельных видов деятельности“, согласно которым наличие у соискателя лицензии работников, заключивших с ними трудовые договоры, является одним из обязательных условий лицензионных требований.

На основании представленных подложных документов министерством здравоохранения Архангельской области ООО „Медико-хирургический центр „Меридиан“ выданы лицензии на оказание медицинской деятельности.