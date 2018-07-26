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У жителей ТиНАО появилась возможность получать консультации по вопросам безопасности в комплексных пунктах охраны порядка
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У жителей ТиНАО появилась возможность получать консультации по вопросам безопасности в комплексных пунктах охраны порядка 

Департамент региональной безопасности 58 минут назад
Открытие комплексных пунктов создает благоприятные условия для профилактики правонарушений в округе, здесь будет осуществляться непосредственная правоохранительная работа. Также сюда ежедневно смогут обращаться со своими проблемами жители.
В торжественном открытии приняли участие представитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, председатель Московского городского совета «Общественных пунктов охраны порядка» Татьяна Косаревич.
Префектурой ТиНАО на регулярной основе прорабатывается вопрос о предоставлении отдельных помещений для Общественных пунктов охраны порядка в других поселениях округа.
В настоящее время жители поселений Внуковское и Щаповское уже могут обращаться в общественные пункты охраны порядка по адресам:
п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, д.13, корп. 1  п. Щаповское, пос. Щапово, д.51, 1 этаж, помещение 3.
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