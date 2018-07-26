У жителей ТиНАО появилась возможность получать консультации по вопросам безопасности в комплексных пунктах охраны порядка

Открытие комплексных пунктов создает благоприятные условия для профилактики правонарушений в округе, здесь будет осуществляться непосредственная правоохранительная работа. Также сюда ежедневно смогут обращаться со своими проблемами жители.

В торжественном открытии приняли участие представитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы , председатель Московского городского совета «Общественных пунктов охраны порядка» Татьяна Косаревич.

Префектурой ТиНАО на регулярной основе прорабатывается вопрос о предоставлении отдельных помещений для Общественных пунктов охраны порядка в других поселениях округа.

В настоящее время жители поселений Внуковское и Щаповское уже могут обращаться в общественные пункты охраны порядка по адресам:

п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, д.13, корп. 1 п. Щаповское, пос. Щапово, д.51, 1 этаж, помещение 3.