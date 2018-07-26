Ещё
Сессия Псковского районного Собрания не состоялась из-за отсутствия кворума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сессия Псковского районного Собрания не состоялась из-за отсутствия кворума 

Псковская губерния 1 час назад
Сессия Псковского районного Собрания, на которой депутаты должны были сложить полномочия и.о. главы муниципалитета района, не состоялась из-за отсутствия кворума. Как сообщил «Псковской губернии» депутат районного Собрания от партии «Родина» Павел Бикташев, оппозиционные фракции внесли первым вопросом в повестку дня выражение недоверия «пенсионной реформе» и правительству в целом. Единороссы отказались обсуждать этот вопрос. «После этого все оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Яблоко» и «Справедливая Россия» — покинули сессию, в результате чего кворума для обсуждения вопроса о сложении полномочий Натальи Фёдоровой не было», — рассказал Бикташев. О том, когда состоится следующая сессия, ему пока неизвестно. Напомним, депутат Псковского районного Собрания от ЛДПР Валерий Колтаков ранее обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность совмещения Натальей Фёдоровой двух постов. Фёдорова — кандидат на пост главы муниципалитета от «Единой России».
Псковская губерния: последние новости
В первом полугодии 2018 года в Псковской области построено 632 дома Андрей Турчак поделил 16-21 место в «Индексе власти» фонда «Петербургская политика» Лев Шлосберг обратился в ФСБ с просьбой проверить вмешательство в работу избирательных комиссий Псковской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное440
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»146
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение