Сессия Псковского районного Собрания не состоялась из-за отсутствия кворума 

Сессия Псковского районного Собрания, на которой депутаты должны были сложить полномочия и.о. главы муниципалитета района, не состоялась из-за отсутствия кворума. Как сообщил «Псковской губернии» депутат районного Собрания от партии «Родина» Павел Бикташев, оппозиционные фракции внесли первым вопросом в повестку дня выражение недоверия «пенсионной реформе» и правительству в целом. Единороссы отказались обсуждать этот вопрос. «После этого все оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Яблоко» и «Справедливая Россия» — покинули сессию, в результате чего кворума для обсуждения вопроса о сложении полномочий Натальи Фёдоровой не было», — рассказал Бикташев. О том, когда состоится следующая сессия, ему пока неизвестно. Напомним, депутат Псковского районного Собрания от ЛДПР Валерий Колтаков ранее обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность совмещения Натальей Фёдоровой двух постов. Фёдорова — кандидат на пост главы муниципалитета от «Единой России».