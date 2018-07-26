Администрация Ленинского района нарушила закон о закупках

Администрацию Ленинского района в ходе прокурорской проверки уличили в нарушении законодательства в сфере проведения госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Читайте также

Владимир Панов ответит на вопросы жителей Ленинского района

По данным надзорного ведомства, в 2017 году районная администрация заключила муниципальный контракт с компанией «Сити-сервис» на проведение ремонта по восстановлению кирпичной кладки оголовков дымохода и вентиляционных шахт. Заказчик не стал проводить электронный аукцион, мотивировав это критической ситуацией и срочной необходимостью в ремонте.

Позже, в ходе прокурорской проверки было установлено, что на самом деле администрация не нуждалась в срочном выборе подрядчика, так как имелась возможность контролировать проблему в течение определенного периода времени. Это означает, что заказчик не имел права договариваться с единственным поставщиком, а должен был на конкурсной основе выбрать подрядчика и заключить с ним контракт с соблюдением действующего законодательства.

Ответственному лицу назначен штраф в 25 тысяч рублей. Меры прокурорского реагирования удовлетворены в полном объеме.

Напомним, прокуратура Ленинского района помогла работнику магазина разливных напитков вернуть свою трудовую книжку и честно заработанные деньги.

Ранее сообщалось о том, что поликлинику Ленинского района оштрафовали из-за аппарата УЗИ.

Фото: minsvyaz.ru