ЧП в Подмосковье: серпуховичка вскрыла себе вены

Согласно информации из МЧС, в ночь на среду в полицию Серпухово позвонил молодой человек с просьбой о помощи: его мать выпила немало спиртного и пытается покончить жизнь самоубийством.

На указанный молодым человеком адрес оперативно выехали полиция, «Скорая помощь» и МЧСники. Дверь в квартиру была заперта, никто не отвечал на звонки. Пришлось ломать дверь.

Женщина была обнаружена на полу балкона, она пыталась порезать руку, но кондиция не позволяла нанести себе серьезных увечий. Увидев спасателей, женщина начала вести себя агрессивно и бригаде «Скорой помощи» пришлось силой доставить ее в карету и отвезти в психиатрическую клинику для проверки состояния.