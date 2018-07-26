«Меняем воду каждую неделю»: в челябинском горсаду «зацвели» фонтаны

Вода в фонтанах челябинского горсада имени Пушкина окрасилась в зелёный цвет. Руководство парка объяснило, что виной всему жара и купающиеся бездомные, а также решило привести в порядок фонтаны раньше запланированного срока после звонка корреспондента 74.ru.

Зелёная вода явно не сочетается с голубой волной, на которой находится золотая рыбка

Состояние воды в парке возмутило отдыхающих.

— Под слоем мутной воды уже не видно дна, а на поверхности плавают ветки и перья птиц. Золотая рыбка на одном из фонтанов так и просит: «Смилуйся!», — говорит челябинка Марина.

Корреспондент 74.ru обратился с жалобой по общему телефону администрации горсада, но женщина на том конце провода упорно отказывалась верить, что вода зелёная. Не стали аргументом и фотографии. По её словам, это просто отражение деревьев в воде.

— Мы чистим фонтан каждую неделю, — заявила она. — Воду берём ту, что горводоканал поставляет.

Романтичная парочка тоже стоит как в болоте

Замдиректора горсада Радик Бахеев уточнил, что фонтан чистят по пятницам — чтобы на выходные он был в лучшем виде. Но после звонка 74.ru было решено поменять воду сегодня.

— Поскольку есть жалобы, поменяем воду сегодня после обеда. В последние несколько дней стоит жаркая погода, и вода начала цвести, — рассказал он. — К сожалению, воду загрязняют бомжи, которые моются там по ночам, и сами отдыхающие, которые моют руки в фонтанах.

На поверхности воды плавает мусор

В такую воду не боятся лезть только голуби

В начале июня зацвела вода в фонтане на площади Революции. В администрации Советского района объяснили, что причиной этому стала жара. Фонтан отключили и привели в порядок. Но, судя по фотографии, сделанной нашим корреспондентом, вскоре ему потребуется новая чистка.

Вода в фонтане на площади Революции снова начала заленеть

Пока остаются проблемы с фонтаном на пруду «Девичьи слёзы». Вокруг него в прошлом году облагородили сквер «Семейный». Но уровень воды упал настолько, что в этом году не смогли запустить фонтан. Ситуацию не удалось исправить, даже накачав туда 300 кубометров воды.

В этом году власти привлекли гидрологов для разработки плана по спасению водоёма. Настоятельница расположенного рядом Одигитриевского монастыря игумения Евсевия рассказала, что вода начала уходить ещё в середине прошлого века, и с тех пор её уровень уменьшился втрое.

Фонтан на «Девичьих слезах» до сих пор не запустили