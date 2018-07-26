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«Магнит» планирует сократить время редизайна своих магазинов
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«Магнит» планирует сократить время редизайна своих магазинов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Ритейлер «Магнит» планирует сократить сроки редизайна магазинов, заявила генеральный директор ритейлера Ольга Наумова в ходе конференц-звонка. Кроме того, сеть не планирует закрывать магазины на редизайн в ноябре и декабре для того, чтобы сохранить трафик в высоком сезоне.
«Мы не планируем магазины закрывать в ноябре и в декабре месяце на редизайн, для того, чтобы в высоком сезоне вся наша сеть работала, а не была закрыта на редизайн. Если говорить про сроки закрытия, мы проводим пилот … для того, чтобы в августе месяце не закрывать наши магазины дольше, чем на 18 дней, тогда как предыдущие периоды закрытия были существенно больше», — сказала она.
Ольга Наумова добавила, что количество магазинов, в которых в 2018 году пройдет редизайн, останется на уровне 1,2 тыс. магазинов, «даже возможно это будет чуть более 1,2 тыс. магазинов».
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