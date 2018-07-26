Почти на 30 млн рублей обновят электросетевой комплекс Первоуральска

Порядка 20 объектов электросетевого хозяйства Первоуральского Городского округа Свердловской области реконструируют энергетики в 2018 году — на эти цели «Облкоммунэнерго» направит 29,5 млн рублей. Так, уже завершены работы по модернизации сетей в поселке Билимбай — там заменена двухкилометровая ветхая ЛЭП, в Крылосово построены новые комплектная трансформаторная подстанция и воздушная линия 10 кВ, обновлено 1,8 км распределительных сетей.

За летнюю ремонтную кампанию специалисты предприятия также реконструируют линию 0,4 кВ в квадрате улиц Рабочая, Нахимова, Пелевина в Первоуральске и по улице Садовая в п. Прогресс — «под замену» попадает 1,6 км. Сейчас на этих объектах идут работы, скоро они стартуют и в Новоуткинске. В этом поселке будут введены в эксплуатацию две новые КТП и проложены кабельные линии к ним.

— Мы ежегодно вкладываем средства в развитие электросетевой инфраструктуры Первоуральского городского округа, чтобы улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей. За 2017 год и 1-е полугодие этого года мы установили 18 новых трансформаторных подстанций, смонтировали более 38 км линий электропередачи и заменили 990 опор. В прошлом году на эти цели было направлено 54 млн рублей, — озвучил итоги работы предприятия генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов на заседании городской Думы

По данным энергетиков, аварийность в электросетевом комплексе Первоуральска удается снижать примерно на 20% ежегодно. Так, если в прошлом году на линиях было зафиксировано 496 отключений, то в 2016 году их было свыше 600. В настоящее время в зоне ответственности территориального подразделения «Облкоммунэнерго» находятся более 800 км воздушных и 200 км кабельных линий электропередачи, 2 подстанции классом напряжения 110 и 35 кВ и 256 трансформаторных подстанций. При этом большинство объектов энергохозяйства городского округа имеют высокую степень износа.

Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»