Сибирский завод стекла модернизировал производство стеклотары за 500 млн рублей

НОВОСИБИРСК , 26 июля. / ТАСС /. Крупнейшее в Сибири предприятие по выпуску стеклотары, новосибирская компания «Сибирское стекло» запустило в работу стекловаренную печь после капитального ремонта, что позволит в перспективе в полтора раза увеличить ее производительность. Об этом после запуска оборудования сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании «Завод „Экран“ (управляет „Сибстекло“) Андрей Яковлев

»Вложения [в реконструкцию] окупятся в течение пяти лет. Суточная мощность печи, на которой смонтируют еще одну линию, вырастет с 90 до 135 тонн, то есть на 120 тыс. штук стеклотары. До капремонта на двух производственных линиях «четвертой» печи выпускали в основном стеклянную банку разного объема, а сейчас могут выпускать любые стеклоизделия. В перспективе все линии в стекольных комплексах будут готовы к перенастройке под производство стеклотары различной конфигурации", — сказал Яковлев.

Общий объем инвестиций в реконструкцию составил 500 млн рублей, из них 250 млн предоставил Фонд развития промышленности , остальные 250 млн — собственные средства предприятия. В рамках модернизации стекловаренной печи на линию по производству бутылок также установили оборудование для нанесения на стеклотару нанопокрытия, которое повысит прочность бутылок на 10% и увеличит их стойкость.

"Благодаря данному технологическому решению, наряду с другими мерами, в ближайшие два-три года вес уже 280-граммовой бутылки снизят до 260 грамм, что позволит поднять объемы производства и сократить себестоимость продукции, тем самым усилив ее конкурентоспособность на рынке", — уточнил генеральный директор компании «Завод „Экран“.