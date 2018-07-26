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Более 150 туркменских паломников совершат хадж в Мекку за счет государства
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Более 150 туркменских паломников совершат хадж в Мекку за счет государства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АШХАБАД, 26 июл — РИА Новости. Туркменские паломники, в количестве 153 человек, посетят Саудовскую Аравию для совершения хаджа и вернутся домой за счет государства, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
Соответствующее распоряжение подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает службе «Türkmenhowaýollary» (Туркменские воздушные дороги) за счет собственных средств осуществить специальный рейс самолета «Боинг 737-800» для доставки паломников в Саудовскую Аравию и обратно.
Согласно президентскому распоряжению, паломничество туркменских пилигримов к исламским святыням Мекки и Медины продлится в период с 5 по 27 августа 2018 года. Эта группа туркменских мусульман совершает хадж при помощи государства, однако гораздо большее количество верующих из Туркмении посещает Саудовскую Аравию за свой счет.
Хадж является одним из столпов ислама. Каждый мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни. После паломничества в Мекку верующие, как правило, посещают и город Медина, где находится могила пророка Мухаммеда.
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