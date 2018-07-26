В какой срок ФНС вернет НДФЛ

На сайте ФНС размещена информация о сроках возврата налога на доходы по декларациям 3-НДФЛ, заполняемым для возмещения расходов физлица на лечение, образование, приобретение жилья.

Налоговая служба разъяснила, что для подтверждения права на вычеты, она проводит камеральную проверку декларации и расходных документов. Контрольные мероприятия осуществляются в течение трех месяцев с момента сдачи документов. Вернуть заявленные к возврату суммы, инспекторы обязаны в течение месяца после окончания «камералки».

Таким образом, в общей сложности срок возврата средств составляет четыре месяца.

Но, кроме самой декларации и оправдательных документов, нужно заполнить заявление о возврате налога. Если оно не было подано одновременно с декларацией, сдать его нужно по окончании проверки, то есть через три месяца после отправки 3-НДФЛ. Но, налоговики предупреждают, что одновременное предоставление указанных документов срок возврата налога не сокращает. То есть, даже если физлицо предоставит заявление на возврат вместе с декларацией, раньше, чем через месяц после проверки деньги ему не вернут.