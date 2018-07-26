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Казахстанский футболист Дяденко перейдет в «Оренбург» и сменит гражданство
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Казахстанский футболист Дяденко перейдет в «Оренбург» и сменит гражданство 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник Евгений Дяденко, последним клубом которого был «Актобе», продолжит карьеру в России. Как сообщает Sports.kz, 25-летний хавбек перейдет в «Оренбург». При этом казахский футболист намерен сменить гражданство.
«Этот вариант возник благодаря моему агенту. Он порекомендовал меня футбольному клубу «Оренбург», еще когда они выступали в ФНЛ. Я ездил к ним на просмотр — прошел пару тренировок — пригласили на сборы. Единственным условием для подписания контракта было смена гражданства. Пришлось менять. Этот вариант у меня возник давно: еще в 2015 году я ездил в «Газовик». Тогда также предлагали контракт со сменой гражданства, но я отказался», — рассказал Деденко
Дяденко является воспитанником «Актобе». В 2013 году стал чемпионом Казахстана в составе этого клуба.
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