Казахстанский футболист Дяденко перейдет в «Оренбург» и сменит гражданство

Полузащитник Евгений Дяденко , последним клубом которого был «Актобе», продолжит карьеру в России . Как сообщает Sports.kz, 25-летний хавбек перейдет в «Оренбург». При этом казахский футболист намерен сменить гражданство.

«Этот вариант возник благодаря моему агенту. Он порекомендовал меня футбольному клубу «Оренбург», еще когда они выступали в ФНЛ. Я ездил к ним на просмотр — прошел пару тренировок — пригласили на сборы. Единственным условием для подписания контракта было смена гражданства. Пришлось менять. Этот вариант у меня возник давно: еще в 2015 году я ездил в «Газовик». Тогда также предлагали контракт со сменой гражданства, но я отказался», — рассказал Деденко