Рок-фестиваль «Нашествие» и становой хребет Системы

Странно, почему до сих пор мало кто понял, что армия нужна не для того, чтобы была война, а для того, чтобы ее не было. Но тут уловка: то, что называется «пацифизмом», на самом деле никакой не пацифизм и даже не антимилитаризм (что не одно и то же). Рок-культура исторически — это про «Человек против Системы», а армия — это, если угодно, Система в квадрате.

Рок-фестиваль «Нашествие» как бы формально наследует базовые паттерны –уехать из города (то есть опять же из Системы), слушать «другую» музыку (в смысле другую, чем по массовым каналам вещания, т.е. опять же «чем предлагает Система») и т.д.

Но те, кто туда едет, это уже давным-давно не подростки-нонконформисты. Это пузатые мужики на кредитных тачках, с жёнами, детьми, работой в офисе и пивом в баре по вечерам. Это становой хребет Системы, для которого все эти (тоже уже в массе своей к полтиннику по возрасту, а то и поболее) звёзды «Нашего радио» — это их поколенческое «радио ретро».

Так что — «теперь взрослые — это мы». И все эти причиндалы — включая МиГи и т.п. — тоже не чьи-то, а наши.