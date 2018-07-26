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Это форс-мажор: Кличко не будет компенсировать последствия потопа
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Это форс-мажор: Кличко не будет компенсировать последствия потопа 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Власть рассматривает непогоду как стихийное бедствие, форс-мажор. Об этом заявила в интервью каналу NewsOne пресс-секретарь КГГА (Киевской государственной городской администрации) Юлия Грамотная.
«Это нетрагическое стихийное явление, поэтому нужно разбираться в каждом конкретном случае. Говорить о компенсациях сейчас не приходится», — пояснила пресс-секретарь.
Никаких кадровых выводов власть делать не готова. А то, что ливневые стоки и канализационная инфраструктура города не чистится, не модернизуется еще с советских времен, виноваты как всегда на Украине «попередники».
Коллапс на перекрестке улицы Олеси Телеги и Кирилловской, где упал очередной «уставший» мост, фактически отрезал район Троещины от города.
«В настоящее время эта ключевая магистраль полностью перекрыта. Планируется восстановить движение к вечеру 26.07. Специалисты, со слов пресс-секретаря, заверили, что мост может быть отремонтирован и ситуация контролируется», — заверила Грамотная.
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