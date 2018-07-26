Бесплатный Wi-Fi появится во всех скоростных «Ласточках» на участке Москва-Тверь до сентября

Бесплатный Wi-Fi появится во всех скоростных поездах «Ласточка» участке Москва-Тверь до конца лета 2018 г., сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«Пассажиры скоростных пригородных поездов «Ласточка», курсирующих на участке Москва-Крюково-Тверь, смогут подключаться к бесплатному Wi-Fi во время своих поездок. Беспроводной интернет будет доступен в «Ласточках», обозначенных специальным стикером. Сейчас ведется настройка программного обеспечения. Планируется, что эта работа будет завершена до конца лета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для подключения к бесплатной Wi-Fi сети Lastochka.center пассажиру необходимо пройти авторизацию по номеру телефона и ввести полученный SMS-код. Скорость интернет-соединения зависит от покрытия мобильной сети и может падать на участках с низким уровнем сигнала.