У российских судей появятся отдельные курорты

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о создании санаторно-курортной базы для судей.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, судебная система — это единственная ветвь власти в РФ , не имеющая собственной санаторно-курортной базы. При этом судьям и их родным предоставляется право на лечение за счёт средств федерального бюджета.

Как пишет РАПСИ , реализация принятого законопроекта не потребует дополнительных вливаний в бюджет. Планируется перераспределить деньги, предусмотренные на санаторно-курортное лечение судей, и выплату денежной компенсации судьям, которые не воспользовались своим правом на такое лечение.

«Фактически денежные средства, выделяемые в настоящее время на приобретение санаторно-курортных путёвок у сторонних организаций, будут перенаправлены на санаторно-курортное лечение в созданном Судебным департаментом санаторно-курортном учреждении. Содержание санаторно-курортных имущественных комплексов также будет осуществляться за счёт приносящей доход деятельности соответствующего учреждения», — говорится в документе.