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У российских судей появятся отдельные курорты
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У российских судей появятся отдельные курорты 

ИД «Собеседник» 53 минуты назад
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о создании санаторно-курортной базы для судей.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, судебная система — это единственная ветвь власти в РФ, не имеющая собственной санаторно-курортной базы. При этом судьям и их родным предоставляется право на лечение за счёт средств федерального бюджета.
Как пишет РАПСИ, реализация принятого законопроекта не потребует дополнительных вливаний в бюджет. Планируется перераспределить деньги, предусмотренные на санаторно-курортное лечение судей, и выплату денежной компенсации судьям, которые не воспользовались своим правом на такое лечение.
«Фактически денежные средства, выделяемые в настоящее время на приобретение санаторно-курортных путёвок у сторонних организаций, будут перенаправлены на санаторно-курортное лечение в созданном Судебным департаментом санаторно-курортном учреждении. Содержание санаторно-курортных имущественных комплексов также будет осуществляться за счёт приносящей доход деятельности соответствующего учреждения», — говорится в документе.
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