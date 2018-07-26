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Д. Денисова: слова Жириновского о запрете игорного бизнеса — обычный популизм
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Д. Денисова: слова Жириновского о запрете игорного бизнеса — обычный популизм 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова выразила мнение, что высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запрете игорного бизнеса следует считать популизмом. Узнав о нескольких случаях мошенничества в сфере криминальных подпольных казино и игорных автоматов, Жириновский объявил, что будет лоббировать принятие вето на все виды азартных игр в стране. «Российское легальное букмекерство является абсолютно законопослушным бизнесом и от подобных заявлений столь медийно известного политика репутация лицензированной беттинг-индустрии может вполне закономерно пострадать. Судя по всему, для депутата подпольные привокзальные игровые автоматы и казино являются вещами одного порядка с букмекерским бизнесом. Но, к сожалению, г-н Жириновский в данном случае смешивает абсолютно разнородные понятия.
Мы самым активным образом боремся с функционированием в российском сегменте Интернета нелегальных БК. Подобное сражение жизненно важно для дальнейшего развития лицензированных компаний-членов СРО. И уж, конечно, ничего общего букмекерская индустрия России не имеет как с онлайн, так и оффлайновыми нелегальными казино. Но то, как запросто лидер ЛДПР ставит легальную беттинг-отрасль на одну ступень с криминальным бизнесом, вызывает совершенное непонимание и неприятие», — отметила Денисова.
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