Работников курганского завода «Микрон», которым не платят зарплату, просят обратиться в прокуратуру

Прокуратура ищет пострадавших от невыплаты зарплат работников

— Во время проверки выявлена задолженность по зарплате в размере более 1 миллиона рублей. В настоящее время конкурсным управляющим принимаются меры по погашению долга по оплате труда, — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В целях уточнения размера и способа выплаты заработной платы просьба к работникам ЗАО «Курганский завод „Микрон“, в том числе уволенным, обратиться в прокуратуру города лично по адресу: ул. Климова, д. 63, г. Курган, либо по телефону: 8-352246-53-40