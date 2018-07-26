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Работников курганского завода «Микрон», которым не платят зарплату, просят обратиться в прокуратуру
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Работников курганского завода «Микрон», которым не платят зарплату, просят обратиться в прокуратуру 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Прокуратура ищет пострадавших от невыплаты зарплат работников
Прокуратура Кургана проверила, как платит зарплаты предприятия ЗАО «Курганский завод «Микрон», которое находится в стадии банкротства.
— Во время проверки выявлена задолженность по зарплате в размере более 1 миллиона рублей. В настоящее время конкурсным управляющим принимаются меры по погашению долга по оплате труда, — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В целях уточнения размера и способа выплаты заработной платы просьба к работникам ЗАО «Курганский завод „Микрон“, в том числе уволенным, обратиться в прокуратуру города лично по адресу: ул. Климова, д. 63, г. Курган, либо по телефону: 8-352246-53-40
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