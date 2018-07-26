В «РЖД» испытали систему прогнозирования УРРАН

Система тестировалась на пилотном полигоне Северной железной дороги в течение 8 лет.

Сокращение прямых текущих расходов на содержание путевой инфраструктуры дороги составило 51,827 млн рублей. Снижение числа отказов, расходов на их ликвидацию и простой поездов привело к экономии 47,102 млн рублей. Эксплуатация системы на Свердловской железной дороге (на участке Карымская — Тарская 8,7 км) обеспечила сокращение расходов на 13,1 млн рублей и снизить частоту отказов в 8 раз.

Тестовую эксплуатацию инновационного комплекса УРРАН. прогнозирующего риски и опасные технические отказы, провели специалисты АО «НИИАС». Система способна оценивать конкретное хозяйство железнодорожного транспорта: проводит анализ поведения систем в прошлом, статистику случившихся технических отказов и выдает прогноз о возможных последствиях в будущем на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

По словам Игоря Розенберга, генерального директора «НИИАС», системы может применяться как надежный и точный инструмент для принятия решений в части рационального инвестирования в объекты инфраструктуры и оптимизации эксплуатационных расходов. УРРАН не только прогнозирует, но и экономит бюджет, причем функция модуля управления затратами на содержание инфраструктуры с учетом ее жизненного цикла — новация российских разработчиков (в зарубежных системах подобный модуль отсутствует). УРРАН, анализируя техническое состояние механизмов или деталей на определенном участке железной дороги, выдает рекомендации о его замене, учитывая загруженность, время, реальное состояние техники и статистику отказов.

В ходе тестирования комплекса на Северной железной дороге было разработано для внедрения системы более 150 методических и нормативных документов. Полученный опыт может стать основой для развития системного управления на железных дорогах всей страны.

Источник: Бизнес эксперт