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Как устроена нейтронная бомба
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Как устроена нейтронная бомба 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Вокруг нейтронной бомбы до сих пор ходят легенды. Этот необычный боеприпас предназначен для уничтожения живой силы противника — так, чтобы после взрыва можно было использовать его технику и укрепления. Однако, не все работает так просто.
Даже самая толстая стальная броня не способна устоять против потока нейтронов. Опасный для жизни уровень радиации (и это для бронированных целей) достигается на дистанции в 1100 метров: при обычном атомном взрыве опасная дистанция редко превышает 360 метров.
Сам принцип действия нейтронной бомбы основывается на свойстве быстрых нейтронов проникать через любые преграды. Внутри нейтронной бомбы установлен ядерный заряд сравнительно небольшой мощности и особый блок из бериллия — он и является источником излучения.
Вопреки распространенному мнению, нейтронная бомба способна уничтожать объекты. Правда, на ударную волну, световой импульс и электромагнитное излучение приходится лишь 20% энергии, все остальное же преобразуется в нейтронное излучение — это основной поражающий фактор такой бомбы.
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