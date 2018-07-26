За задержу выдачи трудовой книжки придется заплатить

40 тыс. рублей — такую сумму суд обязал компанию выдать сотруднику за то, что трудовую книжку ему выдали с задержкой и он все это время не мог устроиться на новую работу.

Судьи напомнили компании, что ст. 84.1 ТК РФ требует вернуть сотруднику этот документ в день расторжения с ним трудового соглашения, а в другой статье кодекса — 234 — сказано, что в противном случае фирма должна оплатить своему бывшему сотруднику время задержки соразмерно его зарплате.

В рассмотренном случае суд выяснил, что компания не сделала то, что от нее требовалось: не уведомила уволенного о том, что ему нужно срочно придти в отдел кадров за трудовой, или пойти на другой вариант: согласиться на получение этой книжки по почте. Если бы она послала такой документ, то ничего возмещать не должна была бы.

В данном же случае фирма за свое бездействие должна оплатить сотруднику все то время, которое он находился без работы.