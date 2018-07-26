Госдума приняла закон о совершенствовании порядка осуществления госконтроля

Документ наделяет правительство РФ полномочиями по определению видов регионального государственного контроля (надзора) при организации которых в обязательном порядке применяется риск-ориентированный подход. Органы госконтроля смогут использовать индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок.

Возможность внедрения риск-ориентированного подхода предусматривается при осуществлении лицензионного контроля. При осуществлении госконтроля допускается проведение контрольной закупки без задания руководителя этого органа или его заместителя. Одновременно расширяется перечень случаев получения контрольно-надзорным органом информации о деятельности либо действиях юрлица и индивидуального предпринимателя без возложения на них обязанностей, не предусмотренных законодательством.

В целях установления гарантий прав подконтрольных субъектов при проведении плановых (рейдовых) обследований такие мероприятия не могут проводиться в отношении конкретного лица и не должны подменять собой проверку.

Информация о внеплановых проверках заявлений о предоставлении правового статуса, лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий исключается из перечня сведений, вносимых в реестр проверок. Это делается для снижения нагрузки на контрольно-надзорные органы.