Ещё
Госдума приняла закон о совершенствовании порядка осуществления госконтроля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о совершенствовании порядка осуществления госконтроля 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о совершенствования порядка осуществления государственного и муниципального контроля.
Документ наделяет правительство РФ полномочиями по определению видов регионального государственного контроля (надзора) при организации которых в обязательном порядке применяется риск-ориентированный подход. Органы госконтроля смогут использовать индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок.
Возможность внедрения риск-ориентированного подхода предусматривается при осуществлении лицензионного контроля. При осуществлении госконтроля допускается проведение контрольной закупки без задания руководителя этого органа или его заместителя. Одновременно расширяется перечень случаев получения контрольно-надзорным органом информации о деятельности либо действиях юрлица и индивидуального предпринимателя без возложения на них обязанностей, не предусмотренных законодательством.
В целях установления гарантий прав подконтрольных субъектов при проведении плановых (рейдовых) обследований такие мероприятия не могут проводиться в отношении конкретного лица и не должны подменять собой проверку.
Информация о внеплановых проверках заявлений о предоставлении правового статуса, лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий исключается из перечня сведений, вносимых в реестр проверок. Это делается для снижения нагрузки на контрольно-надзорные органы.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное440
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»146
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение