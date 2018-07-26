Супругам-наркодилерам из Курганской области грозит пожизненное

Семейную чету задержали по дороге в региональный центр. Наркодилеры везли с собой 300 граммов «дури». Партия направлялась в Курган для распространения путем «закладок». Машину остановили на 259 километре трассы «Иртыш». За рулем автомобиля находилась 35-летняя безработная супруга, рядом сидел ее 37-летний муж.

Наркотики у пары изъяли. Позже обыски прошли в квартире супругов. В «семейном гнездышке» полиция изъяли около восьми граммов «синтетики», а также электронные весы, полимерные пакетики и другие приспособления для расфасовки наркотиков.

Кроме того, на территории города Кургана оперативники обнаружили 10 тайников, из которых было изъято еще около 30 граммов «дури».

Сейчас супругам вменяется три эпизода по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном и особо крупном размере». Дело направлено в суд. Наркодилерам могут назначить вплоть до пожизненного лишения свободы.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде, а ее муж заключен под стражу.

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