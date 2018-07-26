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Костромская область готовится к прощанию с аналоговым телевидением
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Костромская область готовится к прощанию с аналоговым телевидением 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В начале 2019 года большинство городов и районов России полностью перейдет на бесплатное цифровое вещание обязательных общедоступных каналов. Аналоговое телевидение уйдет в прошлое. Губернатор Костромской области поставил задачу перед курирующими ведомствами — полностью подготовить регион к этому переходу, сообщает пресс-служба губернатора.
Даже в самых отдаленных районах с приходом цифрового сигнала люди смогут смотреть 20 каналов, где раньше не было вещания, или оно было временным.
В регионе проведут информирование населения, как получить цифровой сигнал. Будут работать волонтеры и технические специалисты. Уже сейчас нужно обеспечить работу сервисных центров по техническому обслуживанию телевизионного оборудования.
До конца этой недели специалисты проведут анализ возможности приема телевизионного цифрового сигнала во всех районах области. На данный момент оно, без сомнений, будет доступно не менее чем 99 процентам населения.
Во всех населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек аналоговый сигнал отключат. Исключение сделают лишь для ОТРК «Русь».
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