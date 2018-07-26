Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ

Всем нам знакомы эти действия: снять показания счетчика, заполнить платежку, нервничать, если она вовремя не пришла. Могут ли коммунальные платежи стать такими же простыми, как, например, оплата мобильного? Предпринимателю Юрию Ярцеву это удалось, и своим опытом он поделился с читателями сайта «РИА Недвижимость».

Древнерусская тоска

Лет восемь-девять назад расчетные центры моего города ( Химки — прим. ред) сменяли друг друга с завидной регулярностью. Качество услуг при этом не росло, а даже падало. Утомительные и «душевынимающие» очереди в расчетных центрах выводили из себя. А еще не хотелось переплачивать.

Установка счетчиков тогда входила в моду, и те, кто прошел эту часть «квеста» экономного потребления, не могли нормально передать показания с первого раза. Телефон, по которому в то время предлагалось это сделать, давал короткие гудки, дозвониться с первого раза было удачей. Начисления продолжали идти, исходя из количества людей, зарегистрированных в квартире.

Однажды, когда я стоял в расчётном центре, случайно поймал там его руководителя и предложил ему принимать показания хотя бы через электронную почту. Вероятно, был наплыв подобных запросов, так как спустя полгода такой способ появился, но… Это все равно было ненормально! Не было понимания, получены и обработаны ли данные? Живо представил творящийся тогда ад и путаницу во входящих письмах. Я передавал показания и дальше по почте. И было до боли неприятно, что у центра есть ресурсы для стандартизации передачи электронным способом, но ничего не делается годами. Так я решил взять инициативу в свои руки.

Первый блин комом

У расчётного центра был сайт — вполне бесполезный ресурс со страницами о компании и контактами. Я сделал простую онлайн-форму с проверками полей и автоматическими уведомлениями о получении. В нее можно было вносить сведения о плательщике, его контактные данные и показания счетчика. Она была очень простая, с возможностью установки на сайт и выгрузки данных.

Сделав форму, я целенаправленно встретился с руководителем центра. Показал демо-версию, дал ссылку на архив вкупе с пошаговыми инструкциями. Понимая, что может не быть нужного человека для такого занятия, предложил также безвозмездно выполнить установку. Отказались, но пообещали внедрить самостоятельно. Однако еще год прошел без каких-либо изменений. Показания и дальше передавались по электронной почте, телефону, или в бумажном виде после многочасовых очередей и ожидания. Предпринял еще несколько попыток достучаться до руководства, но это не помогло.

Что интересно — демо-версия моей онлайн-формы оплаты коммуналки весь этот год «висела» в сети. На странице прямым текстом указано — это образец, хоть и рабочее и отправляет показания на электронную почту расчетного центра, пользоваться им можно на свой страх и риск. Но счетчик на ней регулярно показывал рост посещаемости каждый месяц. Было очевидно, что люди настолько нуждаются в этом, что готовы пользоваться даже демо-формой в сети. Я сохранил ее в открытом доступе, все желающие могут ознакомиться с нею по ссылке.

Взял и сделал

Спустя какое-то время я начал работу в частную управляющую компанию, где занимался обслуживанием сайт. И вот там-то созданная форма наконец обрела ПМЖ и начала приносить реальную пользу людям. После интеграции все пошло так, как я и предполагал: количество входящих писем с переданными показаниями росло лавинообразно. Оставалась «мелочь» — упорядочить и автоматизировать этот поток.

Следующим шагом стало создание личного кабинета абонента для передачи и просмотра истории показаний. Чтобы скорее запуститься, задумал, что абоненты будут самостоятельно регистрироваться, добавлять счетчики и показания. В итоге исчезла суровая необходимость вручную обрабатывать каждое электронное письмо для сопоставления адреса, номеров счетчиков и абонента с базой в бухгалтерии. Прекратились встречные письма абонентов с просьбами подтвердить полученные показания или произвести сверку. Также ушли в небытие ручные письма-подтверждения получения.

Параллельно мне приходилось сдерживать себя, поскольку далеко не все из того, что мне хотелось внедрить, реально требовалось абонентам и самой УК. Например, ошибкой была трата времени на разработку и встройку в кабинет магазина дополнительных услуг еще до появления лицевых счетов. Непродуманность деталей, отсутствие времени на его поддержку так и не позволили ему открыться публично.

Абоненты могут всё Внедрение программы не было разовым действием. Я пошел по такому пути: сперва внедрил самый простой вариант с самыми необходимыми функциями, а затем добавлял возможности, основываясь на запросах и абонентов, и сотрудников УК. На сегодняшний день через свой личный кабинет можно посмотреть детализацию всех платежей, их историю, отправить жалобу или запрос конкретному специалисту, скорректировать показания счетчика, а главное — теперь они могут платить онлайн или, по желанию, распечатывать квитанцию и идти с нею для оплаты в банк — некоторым требовался именно такой функционал.

Итогом всех перечисленных преобразований стало то, что повысилась культура передачи показаний абонентами. Появились данные, по которым можно отследить ежемесячное потребление вплоть до конкретного дома и этажа. Исчезла передача показаний по телефону, электронной почте и на бумаге.

Исчезли споры с абонентами по поводу несвоевременной передачи показаний. Прекратились запросы для сверки показаний. Ушли в небытие просьбы отправить квитанции на электронную почту или закинуть бумажную копию в обычный почтовый ящик. Собственники, физически отсутствующие длительное время в городе или стране, вздохнули с облегчением.