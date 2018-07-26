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В Орле выбрали лучшую народную дружину
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В Орле выбрали лучшую народную дружину 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Итоги конкурса на звание «Лучшая добровольная народная дружина города Орла» были подведены накануне, 25 июля, в малом зале администрации города подвели.
В церемонии награждения приняли участие более 60 дружинников, оказывающих содействие органам полиции в охране общественного порядка. Они были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами, сообщает пресс-служба мэрии.
Глава города Александр Муромский отметил значимость проводимой работы народными дружинами для жителей областного центра.
— Вместе мы работаем для того, чтобы наш город был комфортным и жители себя чувствовали защищенными! Дорогие друзья, ваш вклад в это неоценим! Примите слова благодарности за высокую гражданскую активность, за особое чувство ответственности, которое призывает вас выходить на улицы и помогать правоохранительным органам защищать покой и безопасность орловцев и гостей города! Здоровья вам, удачи, и спасибо за неравнодушие и помощь! — сказал Муромский.
Звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла» за 2017 год среди отрядов народных дружин, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений получили:
1 место: отряд учреждений образования народной дружины Северного района города Орла (командир отряда И. Н. Мерцалова);
2 место: отряд управления Федерального казначейства по Орловской области народной дружины Советского района города Орла (командир отряда А. М. Савоськин);
3 место: отряд БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №3» народной дружины Железнодорожного района города Орла (командир отряда Т. С. Власова);
отряд средней общеобразовательной школы № 2 г. Орла (командир отряда Т. В. Потуроева) народной дружины Заводского района г. Орла.
Звания «Лучший отряд народной дружины района города Орла» в 2017 году среди отрядов народных дружин по месту жительства граждан удостоились:
1 место: отряд народной дружины Северного района города Орла по адресу г. Орел, Блынского, д. 2 (командир отряда С. А. Королёва);
2 место: отряд народной дружины Железнодорожного района города Орла «Рабочий городок» (командир отряда С. В. Кисилев);
3 место: отряд народной дружины Советского района города Орла товарищества собственников жилья «Наугорский плюс» (командир отряда О. А. Орехова).
Сообщение В Орле выбрали лучшую народную дружину появились сначала на РИА 57.
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